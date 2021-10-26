Украина начала закупать в Польше медицинский кислород

Украина начала закупать в Польше кислород для пациентов с тяжёлой формой COVID-19 в связи с приостановкой работы собственных предприятий. Все необходимые разрешения оформили за один день, сообщил изданию «Украинская правда» министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, польская сторона уже доставила несколько машин с кислородом в украинские больницы. При этом разницу в цене больницы не ощутили.

Это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей, — пояснил Ляшко принятое решение.

22 октября стало известно, что два основных производителя кислорода на Украине встали на ремонт, несмотря на пиковые показатели новой волны распространения коронавируса. По данным Минздрава на 26 октября, число умерших от осложнений после коронавируса за сутки на Украине составило 734, что стало максимальным показателем за время пандемии. Всего в стране заразились коронавирусом 2 803 159 человек, выздоровели 2 390 112, умерли 64 936.

Ранее сообщалось, что на Украине впервые выявлены случаи заражения мутацией «дельта»-варианта коронавируса AY.4.2. Опасные штаммы обнаружены в Киеве, Тернополе и Львове. Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов отметил, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация будет весьма напряжённой, поскольку страна достигла пика заболеваемости коронавирусом. В связи с этим он призвал украинцев вакцинироваться.