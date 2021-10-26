На Украине впервые обнаружили самую опасную мутацию «дельта»-штамма

На Украине впервые выявлены случаи заражения мутацией «дельта»-варианта коронавируса AY.4.2, передаёт телеканал ICTV. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, опасные штаммы обнаружены в трёх городах: в Киеве, Тернополе и Львове.

К большому сожалению, в пятницу наши учёные закончили исследование, и мы имеем на сегодняшний день подтверждение, что та мутация той «дельты», которая началась в Великобритании, есть уже сегодня на территории нашей страны, — сказал секретарь Совбеза.

Данилов также отметил, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация на Украине будет весьма напряжённой, поскольку страна достигла пика заболеваемости коронавирусом. В связи с этим он призвал украинцев вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая опасная форма коронавируса — AY.4.2. Кроме того, случаи заболевания были зафиксированы в Израиле и США. Также сообщалось о появлении мутации на территории России. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, AY.4.2 была обнаружена в Москве и Московской области летом 2021 года.

По мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, данных о том, что новый вирус вызывает более тяжёлое течение заболевания или что он устойчив против действия антител, пока нет.