Украина начала усиливать позиции на границе с Белоруссией Украинский генерал Наев: Киев начал усиливать границы с Белоруссией из-за ситуации на ЗАЭС

Киев начал усиливать личным составом и техникой позиции на границе с Белоруссией, сообщил командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев в своем Telegram-канале. По его словам, такие шаги связаны с «последними событиями вокруг Запорожской АЭС».

В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства, как личным составом, так и боевой техникой, — написал Наев.

По его словам, на границе идет круглосуточное строительство противотанковых заграждений. Наев подчеркнул, что специалисты также обустраивают минные поля и укрепляют всю линию обороны.

Ранее стало известно, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от линии электропередачи мощностью 750 киловольт. По словам советника главы «Росэнергоатома» Рената Карчаа, сейчас станция подключена к резервной, 330-й ЛЭП, которая может обеспечивать энергообеспечение блоков.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что территория Запорожской АЭС должна быть защищена от обстрелов вне зависимости от хода боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что гарантий безопасности для атомной станции требуют страны G20 и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).