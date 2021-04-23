Украина начала военные учения на границе с Крымом

https://static.news.ru/photo/0eb18054-a41b-11eb-967e-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Подразделения ПВО Вооружённых сил Украины проводят учения на одном из полигонов Херсонской области. Она граничит с Крымом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование объединённых сил ВСУ.

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области во исполнение приказа командующего объединённых сил Вооружённых сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проходят учения подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, — говорится в сообщении.

В учениях принимают участие боевые расчёты ЗРК и зенитных установок. Военные уделяют особое внимание инженерному оборудованию огневых позиций, охране и обороне. В ходе манёвров подразделения развернули системы ПВО, осуществили поиск и уничтожили воздушные цели. Мероприятие направлено на совершенствование подготовки экипажей и расчётов, на также на улучшение мастерства владения приёмами ведения противовоздушного боя.

Ранее Минобороны России начало перебрасывать войска из Крыма, где военные были задействованы в учениях, в пункты постоянной дислокации. Такой приказ был отдан министром обороны Сергеем Шойгу. В настоящее время военные маршируют в сторону вокзалов и аэродромов, а также садятся на десантные корабли.

Основной этап учений Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России состоялся 22 апреля в Крыму. В манёврах были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.