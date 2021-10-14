Украина испугалась «ясного сигнала» Кремля

Статья заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об Украине является ясным сигналом Москвы Киеву. Об этом заявил журналист телеканала «Эспрессо» Виталий Портников.

Статья Медведева была опубликована в понедельник, 11 октября. В ней зампредседателя Совбеза объяснил, почему находит бессмысленными контакты с действующими украинскими властями. По словам Медведева, это «невежественные и необязательные люди», которые часто меняют свою позицию и не проявляют никакой самостоятельности, находятся под прямым иностранным управлением. России же, по словам автора материала, «с вассалами дело иметь бессмысленно, дела нужно вести с сюзереном». Кремль высоко оценил данный материал.

По мнению Портникова, эта статья отражает мнение президента РФ Владимира Путина об украинском лидере Владимире Зеленском. И журналист находит в материале не только оскорбления, но прямой сигнал в адрес украинского президента и политической элиты.

Это ясный сигнал — о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и «нормандский саммит» провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину, — заявил Портников.

Журналист полагает, что статья даёт понять: Москва считает Зеленского «предателем «русского мира», в связи с чем Россия может оказывать давление на главу украинского государства и его окружение. Также Портников не исключает, что теперь Украину могут ждать проблемы на Донбассе и трудности с поставками российского газа.

Кремль уже прислал ему чёрную метку. Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала, — подчеркнул он.

При этом сам Зеленский, по мнению журналиста, предпочитает не замечать или действительно не понимает той ситуации, которая сложилась вокруг него.