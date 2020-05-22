Украина хочет возобновить импорт электричества из РФ

https://static.news.ru/photo/01779cd4-9c38-11ea-a420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг Украины Валерий Тарасюк заявил, что власти страны смотрят на импорт как на элемент конкуренции. В связи с этим необходимо возобновить поставки электричества из России и Белоруссии.

По его словам, ограничение импорта было связано исключительно с кризисом из-за коронавируса, передаёт «Бизнес.Цензор».

После преодоления кризиса я считаю необходимым разрешить импорт для обеспечения конкуренции, — подчеркнул он.

Тарасюк отметил, что такие поставки очень важны для украинского рынка генерации, который он назвал высоконцентрированным.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин ответил на предложение главы Союза сыроваров России Олега Сироты о снижении тарифов на электричество для фермеров. По его словам, правительству следует изучить этот вопрос.