Уголовное дело сербского духовенства передано в черногорский суд

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Уголовное дело епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семерых священников Сербской православной церкви (СПЦ) передано в черногорский суд. Ранее их задержали на 72 часа за проведение собрания верующих в период пандемии коронавируса.

Им вменяется уголовное преступление «нарушение предписаний органов здравоохранения по противодействию инфекции», за которое предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года, — цитирует РИА Новости начальника прокуратуры города Никшич Стево Шекарича.

На судебном заседании будет проверен обвинительный акт на соответствие законодательству и, в случае его утверждения, назначено проведении судебного процесса.

Как писал NEWS.ru, епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий и семь священников были задержаны в Черногории за нарушение приказа о запрете собраний. Верующие Черногории праздновали 12 мая день Василия Острожского, почитаемого в стране святого. Как правило, в этот день на церковной службе в монастыре Острог собирается до полумиллиона человек, но в связи с пандемией собрания запрещены. Полиция заблаговременно перекрыла подъезды к монастырю, но верующие собрались в городе Никшиче неподалёку от Острога.

Из-за задержания духовенства в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. В столкновениях протестующих с полицией пострадали 25 правоохранителей и несколько граждан, задержаны более 60 человек.