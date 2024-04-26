Ученый развенчал миф о животных-мутантах в Чернобыле Ученый Вилигуров: животных-мутантах в Чернобыле нет, но охота не рекомендуется

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Животных-мутантов в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС нет, заявил научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии Павел Вилигуров. При этом, по его словам, которые приводит Sputnik Беларусь, охоться в этих местах не рекомендуется.

Звери [в районе Чернобыля] живут.... В зоне мы мутантов не встречали, поскольку те мутации, которые обычно происходят под воздействием радиационного излучения, настолько фатальны, что животное не то, что родиться не может, — оно может умереть в утробе матери, — пояснил Велигуров.

Касательно охоты, ученый подчеркнул, что практически всех животных по уровню загрязнения радиацией в Чернобыльской зоне можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам. То есть употреблять в пищу и даже вывешивать у себя в помещении добытый трофей вредно для человека, пояснил он.

26 апреля исполняется 38 лет одной из крупнейших техногенных катастроф в мировой истории по масштабам и последствиям. Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности.

В России радиационному загрязнению подверглись 14 регионов, на которых проживало около 3 млн человек. Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие Земли.