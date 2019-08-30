https://static.news.ru/photo/e5d87870-cb1f-11e9-bb49-fa163e074e61_660.jpg Фото: utg.ua

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины «Укртрансгаз» совместно с «Нафтогазом» провёл учения на случай остановки с 2020 года транзита «голубого золота» из России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На учениях были отработаны действия при различных сценариях прекращения «Газпромом» транзита газа в страны Евросоюза через Украину. Диспетчеры и другие службы оператора ГТС разработали для каждого случая меры, гарантирующие Украине «прохождение следующего отопительного сезона», пишет РБК .

В «Укртраансгазе» не исключают значительного осложнения ситуации в осенне-зимний период из-за прерывания транзита со стороны «Газпрома». Несмотря на это, ГТС Украины готова к стабильной работе.

«Укртрансгаз» пообещал выполнить профилактические и ремонтные работы на своих объектах для наращивания запаса надёжности системы.

Действующий контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Украину заканчивается 31 декабря.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук сообщил, что Киев намерен добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Европы. Для этого украинским властям «нужно хорошо поработать».