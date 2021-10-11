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Участника войны в Донбассе зарезали на западе Украины

21:07, 11 октября 2021
Участника войны в Донбассе зарезали на западе Украины Фото: Oleksii Kovalyov/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич умер в Иваново-Франковской области Украины. Причинйо смерти стало ножевое ранение. Об этом сообщает издание «Суспильне».

По словам главы Надворнянской общины Зиновия Андреевича, чьи слова приводит издание, 25-летнего ветерана боевых действий в Донбассе доставили в бльницу в ночь на субботу с ножевым ранением в грудь. Мужчина пережил клиническую смерть, его реанимировали, после чего была проведена операция, однако спасти жизнь так и не смогли.

На аппарате искусственной вентиляции лёгких он был стабильно тяжелый, были надежды, что всё будет хорошо, но в воскресенье в 03:00 он скончался, — сообщил чиновник.

По его словам, на Попадича было совершено покушение. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ раскритиковали поздравившего Путина депутата. Украинские военные записали видеообращение к депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве, который ранее поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. По их мнению, парламентарий своим поступком «перешёл черту».

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