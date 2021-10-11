Участника войны в Донбассе зарезали на западе Украины

Участник боевых действий в Донбассе Василий Попадич умер в Иваново-Франковской области Украины. Причинйо смерти стало ножевое ранение. Об этом сообщает издание «Суспильне».
По словам главы Надворнянской общины Зиновия Андреевича, чьи слова
На аппарате искусственной вентиляции лёгких он был стабильно тяжелый, были надежды, что всё будет хорошо, но в воскресенье в 03:00 он скончался, — сообщил чиновник.
По его словам, на Попадича было совершено покушение. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ раскритиковали поздравившего Путина депутата. Украинские военные записали видеообращение к депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве, который ранее поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. По их мнению, парламентарий своим поступком «перешёл черту».