Участник боевых действий в Донбассе обругал матом Порошенко

https://static.news.ru/photo/b6b2ee82-5669-11eb-b324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший участник боевых действий в Донбассе, который входил в состав одного из карательных батальонов, обругал матом экс-президента Украины Петра Порошенко.

Я тебя хотел спросить, Порох, тебе не кажется, что должен быть в госпитале военном раненых вымывать, а не ездить по островам, — цитирует РЕН ТВ военного, обругавшего политика в аэропорту.

Порошенко поинтересовался у обидчика, кто он такой. В ответ посыпалась нецензурная брань. Бывшему участнику боевых действий в Донбассе сильно не понравилось, что экс-президент летал в отпуск на острова.

Ранее бывшего украинского президента Петра Порошенко заметили в аэропорту эквадорского города Гуаякиль, куда он прилетел, возвращаясь вместе со своей семьёй с зимнего отдыха. Политик попал в объектив камеры в одном из аэропортов Эквадора. На кадрах видно, как Порошенко делает покупки в магазине duty free перед посадкой в самолёт. При этом супруги разговаривают между собой на русском языке. Жена экс-президента Марина была запечатлена с сумочкой элитного бренда.

Порошенко провёл новогодние праздники на Галапагосских островах. Там семья отдыхала на яхте, аренда которой стоит около $350 тысяч в месяц. Вместе с ними в Эквадоре также находились ещё восемь человек. Их личности не уточняются, писал NEWS.ru.