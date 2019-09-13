Около четырёх тысяч человек в германском Кёльне эвакуировали из-за обнаружения неразорвавшегося снаряда времён Второй мировой войны.
Людей вывели из двух детских садов, полицейского участка, музыкальной школы и небоскрёба Unicenter, говорится в сообщении на официальном
Вес английской бомбы с контактным взрывателем составляет около 250 кг. Сапёры планируют осуществить контролируемый подрыв 13 сентября. Во время проведения операции воздушное пространство над районом закроют.
Ранее News.ru писал, что в Кёльне в августе произошёл аналогичный случай — тогда на строительной площадке также был найден снаряд времён Второй мировой войны, который уничтожили после эвакуации около 8,6 тысячи человек.