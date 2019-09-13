Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Полиция Нидерландов начала расследование по факту осквернения надгробий и военного мемориала жертвам Второй мировой войны в городе Миерло. Вандалы нанесли на памятники нацистскую символику.

Как сообщает издание Dutch News, неизвестные нарисовали свастику, а также нанесли надписи «Британская + Нидерландская кровь поёт» и «Подключи голову». На внешней стене кладбища появились слова «МН17 — ложь». В...