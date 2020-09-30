Twitter разблокировал аккаунт венгерского правительства

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Германский кабмин исходит из того, что на предстоящем саммите ЕС обсудит ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным и осудит случившееся. Об этом сообщил инсайдер в правительстве ФРГ.

Исхожу также из того, что ЕС осудит события, которые связаны с нападением на Навального, — сказал собеседник ТАСС. Источник также отметил, что германское правительство не ожидает, что на саммите примут...