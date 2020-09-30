Twitter разблокировал аккаунт венгерского правительства

Доступ к странице правительства Венгрии в Twitter восстановлен. Двумя часами ранее официальный представитель кабмина Золтан Ковач сообщил о внезапной блокировке аккаунта. Он отметил, что это произошло в день публикации ежегодного доклада Еврокомиссии по верховенству права в ЕС, в котором Польша и Венгрия подверглись критике за несоблюдение европейских стандартов.
Данный аккаунт был заблокирован без предупреждения или объяснения. По всей видимости, он был восстановлен — также без объяснения, — говорится в сообщении в Twitter.
This account was indeed suspended without warning or explanation. It has apparently now been restored -- also without explanation. https://t.co/aneieyMjIm
Как писал NEWS.ru, спустя пять дней Twitter восстановил доступ пользователей к официальной странице Россотрудничества. Социальная сеть заблокировала официальный аккаунт Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) из-за публикации о Дне Конституции России.