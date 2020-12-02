Туристов будут проверять на коронавирус на границах Франции

https://static.news.ru/photo/7215cdd2-34b1-11eb-a520-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Французские власти организуют выборочные проверки туристов на коронавирус на границах с теми странами, где будут продолжать работать горнолыжные станции. Об этом заявил глава правительства страны Жан Кастекс.

Он пояснил, что во Франции горнолыжные станции в декабре будут закрыты из-за эпидемиологической ситуации. Желающие могут поехать в горы, чтобы подышать воздухом, но подъёмники работать не будут.

По словам премьера, аналогичные решения приняты в Италии и Германии, тогда как в Испании и Швейцарии против этого.

Если другие государства готовы открыть курорты, это их право. Но я продолжу защищать своих сограждан, мешая им ехать заражаться, — заявил Кастекс в эфире телеканала BFMTV.

Франция в настоящий момент занимает пятое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом, а некоторое время назад находилась на четвёртой позиции. С начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 2,2 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 52,8 тысячи и выздоровели 167,9 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Турции не планируют закрывать границы, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. При этом президент Реджеп Эрдоган усилил ограничительные меры. В стране ведён комендантский час, приостановлена работа спортзалов, бассейнов, бань и саун.