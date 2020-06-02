Туристам посоветовали съездить в Словению после пандемии коронавируса

Словения вошла в список стран, которые могут стать новыми звёздами мирового туризма после окончания пандемии COVID-19.
Перечень привлекательных туристических направлений
Первый случай заражения коронавирусом в Словении был отмечен 4 марта. Общее число выявленных случаев COVID-19 за время пандемии составило 1475, жертвами инфекции стали 109 человек. В настоящее время в словенских больницах остаются пятеро больных. Премьер-министр Словении Янез Янша 15 мая объявил о победе над коронавирусом в стране. Словенские границы уже открыты для туристов.
В список самых перспективных туристических направлений после пандемии от Forbes также вошли Грузия, Иран, Мьянма, Тунис, Филиппины и Эфиопия.
5 июня в Словении возобновится чемпионат страны по футболу, передавал NEWS.ru.
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