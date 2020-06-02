Туристам посоветовали съездить в Словению после пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/4de4322a-a4ea-11ea-9903-fa163e074e61_660.jpg Фото: Milos Vujinovic/Global Look Press

Словения вошла в список стран, которые могут стать новыми звёздами мирового туризма после окончания пандемии COVID-19.

Перечень привлекательных туристических направлений составил журнал Forbes. Словения характеризуется как жемчужина региона, недооценённая на фоне соседних Австрии, Италии и Хорватии. Издание советует посетить столицу страны Любляну ради знакомства с исторической архитектурой и походов по художественным галереям. Любителям природы рекомендуют съездить в Триглавский национальный парк, на территории которого находится гора Триглав — национальный символ Словении.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был отмечен 4 марта. Общее число выявленных случаев COVID-19 за время пандемии составило 1475, жертвами инфекции стали 109 человек. В настоящее время в словенских больницах остаются пятеро больных. Премьер-министр Словении Янез Янша 15 мая объявил о победе над коронавирусом в стране. Словенские границы уже открыты для туристов.

В список самых перспективных туристических направлений после пандемии от Forbes также вошли Грузия, Иран, Мьянма, Тунис, Филиппины и Эфиопия.

5 июня в Словении возобновится чемпионат страны по футболу, передавал NEWS.ru.