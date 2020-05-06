Турецкие отели летом введут ограничения для туристов из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/7625fc74-8fae-11ea-8242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katja Kreder/Global Look Press

Отели Турции нынешним летом будут работать с рядом ограничений в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Турецкие гостиницы могут быть заполнены не более чем на 60%, а у туристов при заселении будут измерять температуру и выдавать им маски. Отели также обяжут создать карантинную зону для постояльцев с подозрением на COVID-19, передаёт газета Daily Sabah.

Издание уточняет, что дверные ручки и другие поверхности в отелях станут регулярно дезинфицировать, а номера после выселения гостей будут пустовать в течение 12 часов.

В зонах питания продукты закроют защитной стеклянной панелью на случай кашля и чихания кого-то из гостей. Между столами будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра, число людей в обеденных залах ограничат. Также временно исчезнут кофемашины и другие автоматы с напитками, которыми массово пользуются путешественники.

На пляжах гостей заставят соблюдать социальную дистанцию, в бассейнах уровень хлора будет поддерживаться на значительном уровне. Спа-центры и фитнес-залы в этом сезоне останутся закрытыми.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал ослабление ограничительных мер, введённых из-за мировой пандемии коронавирусной инфекции. С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. А с 10 мая на прогулку смогут выйти люди старше 65 лет, писал NEWS.ru.

Ранее власти Турции объявили, что страна пройдёт через четыре этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Постепенное возобновление международного авиасообщения начнётся 12 июня. Полностью вернуться к нормальной жизни можно будет только после создания вакцины.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,6 млн человек, погибли свыше 257 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 6 мая общее число инфицированных достигло 165 929 (+10 559 за последние сутки), 21 327 пациентов выздоровели (+1462 за последние сутки), умерли 1537 человек (+86 за последние сутки). В Москве — 85 937 заболевших (+5858 за последние сутки), выздоровели 8458 (+588 за последние сутки), 866 умерли (+50 за последние сутки).