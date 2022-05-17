Турция назвала требования за вступление в НАТО Финляндии и Швеции

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Турция требует за вступление в НАТО Финляндии и Швеции включение в программу истребителей F-35 и снятие санкций за закупку С-400. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трёх высокопоставленных турецких чиновников.

Пока, как заявил президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не может сказать «да» вступлению указанных стран в Альянс. По словам чиновников, давших комментарии агентству, первое требование Анкары к новым членам НАТО будет состоять в признании озабоченности Турции по поводу курдских ополченцев как внутри страны, так и в Сирии и Ираке.

Это требование страна считает обоснованным, так как ряд стран не только поддерживает, но и вооружает сирийское YPG-сирийское ответвление Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической. Поэтому Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили не только РПК, но и её филиалы перед вступлением в НАТО.

Также Анкара настаивает на снятии странами — новыми участниками Альянса ограничений на экспорт оружия, которые были наложены ими с ещё несколькими странами ЕС после вторжения Турции в Сирию в 2019 году для оттеснения YPG от границ.

Ещё одно требование — это включение страны в программу перспективных самолётов F-35, из которой она была исключена после покупки у России С-400.

Ранее обозреватель американского портала 19Fortyfive Майкл Рубин заявил, что Турция должна быть исключена из Североатлантического альянса (НАТО), если она воспрепятствует вступлению Финляндии и Швеции в международную военную организацию. Он отметил, что избавиться от Анкары будет непросто.