Турция договаривается с Россией о продлении зерновой сделки Замглавы МИД Турции Седат Онал: Анкара работает с Россией над продлением зерновой сделки

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анкара, Турция

Заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал заявил, что Анкара работает с Москвой над тем, чтобы зерновая сделка была продлена. В Турции хотят, чтобы были выполнены все ее задачи, отметил он в разговоре с РИА Новости.

Мы <...> работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня. Мы хотим, чтобы она [зерновая сделка] продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении [всех] задач, — подчеркнул чиновник.

Ранее стало известно, что в начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на рынки не выполняется. По словам представителя Кремля, по факту вывоз отечественных продуктов и удобрений затруднен и ограничен.