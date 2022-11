Тридцать три года без стены: немцы отметили падение символа холодной войны 9 ноября 1989 года был сделан шаг к объединению Германии. Как сегодня вспоминают эту дату?

Фото: wikipedia

Штурм Берлинской стены близ Бранденбургских ворот

В ночь с 9 на 10 ноября 1989 года жители Восточного Берлина принялись массово переходить через «антифашистский оборонительный вал» — так на языке гэдээровской пропаганды называлась укрепленная граница вокруг Западного Берлина протяженностью около 160 километров, которая была главным символом холодной войны. Окончательно стена (для немцев это слово в историческом контексте не требует уточнений — все понимают, о чем речь) со всеми пограничными сооружениями была разобрана к ноябрю 1990-го, уже после объединения Германии. Однако именно 9 ноября принято считать днем падения Берлинской стены, простоявшей 28 лет. Что сегодня происходит с ее призраками, выяснял NEWS.ru.

«Мир слишком мал для стен»

Строго говоря, на этот день приходятся сразу две исторические даты: 33 года назад, 9 ноября 1989 года, немцы сделали шаг к объединению страны, а 84 года назад, 9 ноября 1938 года, в гитлеровской Германии случилась печально известная Хрустальная ночь — волна погромов, развязавших нацистам руки в отношении евреев, которые накануне были лишены всех гражданских и политических прав (что ярко описано в недавно переизданных в РФ мемуарах Себастьяна Хафнера «История одного немца»).

Неслучайно президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал мероприятие, проведенное в эту среду во дворце Бельвю, «Между погромом и демократическим переворотом». Памятные акции прошли по всей немецкой столице. Так, весь день с девяти утра до девяти вечера в Доме еврейской общины Берлина зачитывались имена 55 696 убиенных, занесенных в местную Мемориальную книгу. Как сообщает Berliner Morgenpost, у столичной градоначальницы Франциски Гиффай выдался плотный график, ей надо было успеть и в музей Берлинской стены — одно из немногих знаковых мест, которые напоминают сегодня о призраке ГДР наряду со знаменитым КПП «Чарли» и Истсайдской галереей фрагментов с граффити (к слову, автор самого знаменитого — с поцелуем Брежнева и Хонеккера — Дмитрий Врубель ушел из жизни в августе этого года в Берлине).

Исследовательский центр, изучавший архивы по поручению правительства ФРГ, в 2006 году документально подтвердил гибель 125 человек, пытавшихся прорваться через бетонное заграждение. К 2017 году немецкие историки уточнили, что «жертвами стены» стали 140 человек.

Историческую дату вспоминали и в Москве: в посольстве Германии открылась инсталляция российской художницы Татьяны Луданик под названием «Мир слишком мал для стен» (The world is too small for walls). Это изречение, начертанное на Берлинской стене безвестным берлинским философом, теперь украшает арт-объект — имитацию ее фрагмента почти в натуральную величину с разломом посреди. Заложенная в нем идея глубока и проста одновременно: как показывает история, любые разделительные линии и искусственные стены в конечном счете дают трещину. Два года назад конструкцию установили в «Музеоне», в разгар пандемии ничего не мешало москвичам и гостям столицы, гуляющим по парку скульптур под открытым небом, проходить сквозь стену. Потом она стояла перед Институтом Гете, а теперь окончательно переехала на территорию немецкого дипведомства.

Фото: Екатерина Забродина/NEWS.ru Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр и художница Татьяна Луданик открывают арт-объект «Мир слишком мал для стен», 9 ноября 2022 года

Как отметил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, разрезавший 9 ноября ленточку перед инсталляцией, символическая трещина воплощает для немцев «мир, стремление к свободе и оптимизм». По словам дипломата, в Германии помнят, что падение Берлинской стены и последовавшее затем объединение Германии «стали возможны во многом благодаря поддержке Москвы, которая не стала вмешиваться в ход событий и позволила немцам мирно реализовать свою волю». Господину фон Гайру было 27, когда пала Берлинская стена. По просьбе NEWS.ru дипломат поделился воспоминаниями о тех событиях.

Я жил тогда в Мюнхене, целыми днями работая над своей диссертацией. Но 9 ноября 1989 года явно не она занимала мои мысли: весь день и всю ночь я не отрывался от телевизора, смотрел новости и не верил своим глазам. С одной стороны, мы, западные немцы, десятилетиями ждали падения стены, с которым должно было закончиться насильственное разделение семей, друзей, Берлина, страны, в конечном счете — всей Европы. С другой стороны, всё происходящее казалось тогда людям моего поколения невероятным. Мы чувствовали, что оказались в самой гуще исторических событий. Только о них и говорили, остальные темы отошли на второй план. Я из Мюнхена наблюдал за тем, как люди в Берлине заключали друг друга в объятия. Потом жители ГДР добрались до городов ФРГ. Многие впервые оказались на наших улицах. У них зачастую не было крова, они ночевали в своих машинах или прямо под открытым небом, и мы открывали для них свои двери. Царила всеобщая эйфория, но в то же время было тревожно: никто не мог предсказать, как политические события будут развиваться дальше, — рассказал NEWS.ru Геза Андреас фон Гайр.

Призраки стены

Строго говоря, к 9 ноября 1989 года Берлинская стена уже дала трещину. Во-первых, двери в Западную Европу еще раньше открыла Венгрия, через которую туда устремились и тысячи немцев, добираясь до Западной Германии в обход пресловутой стены. Во-вторых, в Восточном Берлине бурлили демонстрации, на их фоне и состоялась знаменитая пресс-конференция представителя правительства ГДР Гюнтера Шабовски, которая транслировалась в прямом эфире. На ней господин Шабовски (как считается, отчасти застигнутый врасплох напором журналистов) неожиданно объявил новые упрощенные правила пересечения границы. Дело было вечером, и воодушевленные жители Восточного Берлина, не дожидаясь разъяснений, ринулись на штурм стены. Пограничники, не получив четких разъяснений, предпочли на этот раз не применять оружие. Не прошло и года, как ГДР исчезла с политической карты Европы.

Фото: wikipedia Демонтаж секции Берлинской стены, 1989 год

При этом, как признают сами немцы, «призраки стены» не ушли вовсе. И даже экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, которую падение Берлинской стены, по собственным воспоминаниям, застало в сауне с подружками, признавала: объединение Германии — «постоянно продолжающийся процесс». И три десятилетия спустя немецкие политики продолжают работать над выравниванием уровня жизни, зарплат и пенсий между бывшей Восточной и Западной Германией. Как рассказывали обозревателю NEWS.ru жители Тюрингии — одной из новых земель (возникших после 1990 года), старшее поколение восточных немцев во многом так и не избавилось от «остальгии» — ностальгической грусти по прошлому. Разумеется, не по Штази с товарищем Хонеккером, но по некоей идее социальной защищенности, на которой умело играют политики. Недаром в той же Тюрингии вот уже восемь лет почти бессменно у власти находится лидер посткоммунистической партии «Левые» Бодо Рамелов. Впрочем, это не мешает спекулировать на «остальгической» почве и немецким крайне правым — «Альтернативе для Германии», которая особенно популярна как раз на востоке Германии.

Неслучайно партия немецких сатириков, которая так и называется — «Партия» (Die Partei), провозгласила одной из своих целей «восстановление Берлинской стены и окончательное разделение Германии». Шутки шутками, но еще в начале 2000-х в ФРГ был проведен опрос, согласно которому 28% немцев высказались в пользу столь экзотической идеи. Понятное дело, что с каждым годом «остальгия» идет на убыль, превращаясь в увлечение милыми приметами «советского» прошлого — от мультяшной любознательной Мышки из просветительской программы для гэдэровских детей, которая стала игрушечным талисманом немецкого астронавта Александра Герста и побывала с ним в 2018 году на МКС, до «светофорного человечка» Ампельмана, благополучно пережившего ГДР и полюбившегося немцам по ту сторону исчезнувшей стены.

Фото: Stefan Ziese/Global Look Press Светофорный человечек пришел в ФРГ из ГДР

А еще, как отмечает портал Deutsche Welle (немецкая телерадиокорпорация, внесена Минюстом РФ в список СМИ, выполняющих функции иноагента), в пространстве немецкой культуры памяти появился любопытный тренд. Если в первые годы и десятилетия после сноса стены о ней пытались забыть, то теперь, напротив, историки и археологи стремятся максимально «воскресить память о разделении города». К примеру, немецкий археолог Торстен Дресслер выступает за восстановление снесенной сторожевой вышки на Лизенштрассе, от которой уцелел фундамент. А мемориальным комплексом Берлинской стены запущен проект Mauerspuren — интерактивная карта «со следами», а точнее — «по следам стены», которую пользователи могут дополнять по мере новых открытий.