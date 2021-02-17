Три человека пострадали при взрыве в офисном здании в Германии

https://static.news.ru/photo/fd7400a6-7142-11eb-be5b-96000091f725_660.jpg Фото: Simon Adomat/dpa/Global Look Press

В офисном здании в немецком городе Неккарзульм на западе ФРГ произошла детонация взрывного устройства. Три человека пострадали.

В здании находятся офисы немецкой сети супермаркетов Lidl. После взрыва были эвакуированы около 100 сотрудников. Пострадавшие были госпитализированы, сейчас им ничего не угрожает.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ, взрывное устройство могло находиться в конверте. К настоящему моменту нет никаких подробностей инцидента.

Ранее в Берлине арестовали мужчину, который устроил взрыв во дворе жилого дома. 29-летний житель немецкой столицы хранил дома самодельные бомбы. Одну из них он взорвал. На месте происшествия было найдено второе взрывное устройство. Силовики задержали второго мужчину, но после обыска в его квартире он был отпущен.

Как писал NEWS.ru, во французском Бордо прогремел взрыв в жилом доме. Здание было полностью разрушено. Повредились соседние с домом сооружения. Причиной стала утечка газа. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело женщины. Пострадали как минимум ещё три человека.