Три человека пострадали при взрыве в офисном здании в Германии

В офисном здании в немецком городе Неккарзульм на западе ФРГ произошла детонация взрывного устройства. Три человека пострадали.
В здании находятся офисы немецкой сети супермаркетов Lidl. После взрыва были эвакуированы около 100 сотрудников. Пострадавшие были госпитализированы, сейчас им ничего не угрожает.
Как
Ранее в Берлине арестовали мужчину, который устроил взрыв во дворе жилого дома. 29-летний житель немецкой столицы хранил дома самодельные бомбы. Одну из них он взорвал. На месте происшествия было найдено второе взрывное устройство. Силовики задержали второго мужчину, но после обыска в его квартире он был отпущен.
Как писал NEWS.ru, во французском Бордо прогремел взрыв в жилом доме. Здание было полностью разрушено. Повредились соседние с домом сооружения. Причиной стала утечка газа. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело женщины. Пострадали как минимум ещё три человека.