Трехлетний ребенок погиб из-за подрыва бочки в Херсонской области МВД: трехлетний ребенок погиб в Херсонской области в результате детонации взрывного устройства

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В селе Приморское Херсонской области в результате взрыва 200-литровой бочки погиб трехлетний ребенок, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД. По предварительным данным, в бочке могло находиться самодельное взрывное устройство из 50 граммов тротила. Ребенок получил травму головы, несовместимую с жизнью, и скончался в больнице. Расследование продолжается, отметили в ведомстве.

13.07.2022 в Скадовский РО ГУ МВД Херсонской области из скорой помощи поступило сообщение, что в селе Приморское при взрыве 200-литровой бочки травмы головы, несовместимые с жизнью, получил ребенок 2019 года рождения, — говорится в сообщении.

6 июля в Херсонской области сотрудники ФСБ России задержали двух граждан, которые пытались взорвать машину главы регионального Управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева с помощью самодельного взрывного устройства. Во время признательных показаний Сереженько заявил, что он вместе с напарником действовал по указу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с оружием и боеприпасами. Арсенал был доставлен водным путем из Николаевской области. Человек, который осуществил перевозку, задержан. Он рассказал, что о доставке оружия его попросили украинские пограничники, заплатив за нее семь тысяч гривен.