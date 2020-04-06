Тони Блэра ужаснул экономический ущерб из-за мер против коронавируса

Экономический ущерб, причинённый правилами социального дистанцирования и закрытием некоторых предприятий, «огромен» и может в конечном итоге повлиять на способность страны управлять собственной системой здравоохранения. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
По мнению политика, единственным реальным способом ослабить ограничения может стать резкое увеличение количества проводимых тестов на коронавирус.
Я в ужасе от экономического ущерба, который мы наносим каждую неделю, пока эта блокировка продолжается, — заявил Блэр радиослужбе BBC.
Пик вспышки коронавирусной инфекции в Великобритании может наблюдаться в ближайшие несколько недель. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он призвал всех переболевших коронавирусом людей придерживаться правил социального дистанцирования, писал NEWS.ru.
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