Тони Блэра ужаснул экономический ущерб из-за мер против коронавируса

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Ангела Меркель вряд ли изменила своё решение не баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2021 году. Об этом заявил руководитель канцелярии федерального канцлера Германии Хельге Браун.

Вопрос о том, может ли политик пойти на пятый срок, задала в своей публикации газета Bild, отмечает Reuters. Я не думаю, что сейчас время обсуждать что-то подобное. Она сказала, что...