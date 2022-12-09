The Daily Beast: слухи о наступлении ВСУ в Запорожье могут быть уловкой

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Слухи о том, что ВСУ планируют вступить в борьбу с российской армией в Запорожской области, могут распространяться с целью запутать Россию, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на The Daily Beast. Авторы американского издания предположили, что Украина может использовать эффект неожиданности и провести наступление в другом месте. Эксперты напомнили, что перед контрнаступлением на Херсон ВСУ готовили компанию наступления на Харьков — такую же уловку они могут применить и сейчас.

Шумиха вокруг Запорожья подпитывает другие слухи: о том, что Украина, возможно, готовит неожиданное наступление в другом месте, а может быть, просто раздувает слухи, чтобы обмануть русских, — пишут авторы издания.

Обозреватели The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника рассказали, что ВСУ могут попытаться получить контроль над Запорожской АЭС или полуостровом Крым. Они уточнили, что предугадать следующий шаг украинских военных трудно, они будут скрывать реальное направление наступления. Журналисты при этом отметили, что одержать верх над российской армией не так просто, поскольку она готовится к разным вариантам развития событий.

Военный эксперт Константин Сивков ранее заявил, что у России есть все шансы достичь победы в СВО в ближайшее время. По его словам, состав российской армии сильнее, чем у ВСУ, так как она лучше обучена и численно больше благодаря мобилизованным резервам. Помимо того, уточнил специалист, Вооруженные силы России обладают превосходством как на поле боя, так и в воздушном пространстве, а также в области тяжелого вооружения, которое является основой успешных наступлений.