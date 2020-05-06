Тереза Мэй раскритиковала мировых лидеров за подход к пандемии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала мировых лидеров за «неспособность выработать последовательный международный ответ» на пандемию коронавируса. Она отметила, что исследователи и учёные по всему миру работают сообща. Свидетельств того, что политики поступают так же, по словам Мэй, мало.

Экс-премьер в статье для Times of London отметила, что мир сейчас рассматривают сквозь призму победителей и проигравших, а компромиссы и сотрудничество воспринимают как признак слабости.

Комментируя решение Вашингтона приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения, Мэй пояснила, что разочарование от такого шага американской стороны стоит направить на реформирование ВОЗ. По мнению политика, принижать концепцию международного сотрудничества не стоит.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что выяснение причин возникновения коронавируса нового типа должно быть проведено после того, как мир справится с пандемией вызываемого им заболевания. В Британии жертвами COVID-19 стали более 32 тысяч человек.