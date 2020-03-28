https://static.news.ru/photo/78319944-7189-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Работу военных вирусологов из России показали по итальянскому телевидению.

Телеканал Tgcom24 рассказал , что в Италию прибыли не только медикаменты и оборудование, но и 104 медика, специализирующиеся на борьбе с угрозами биологического характера. По словам журналиста, специалисты сразу же приступили к работе

Команды суперэкспертов с оборудованием, которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола, — говорится в репортаже.

Как ранее сообщал NEWS.ru, пандемия коронавируса COVID-19 унесла более 10 тысячи жизней в Италии. За минувшие сутки число погибших от пневмонии, вызываемой вирусом, увеличилось на 899 человек. Всего инфицированных в мире к 28 марта достигло 663 213 человек. Жертвами заболевания стали 31 119 пациентов.