Работу военных вирусологов из России показали по итальянскому телевидению.
Телеканал Tgcom24
Команды суперэкспертов с оборудованием, которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола, — говорится в репортаже.
Как ранее сообщал NEWS.ru, пандемия коронавируса COVID-19 унесла более 10 тысячи жизней в Италии. За минувшие сутки число погибших от пневмонии, вызываемой вирусом, увеличилось на 899 человек. Всего инфицированных в мире к 28 марта достигло 663 213 человек. Жертвами заболевания стали 31 119 пациентов.
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