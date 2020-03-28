https://static.news.ru/photo/9dbe724c-7182-11ea-8a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире к 28 марта достигло 654 618 человек. Жертвами заболевания стали 30 437 пациентов.

За прошедшие сутки было выявлено ещё 89 242 случаев заражения, скончались 4177 человек.

Первое место по количеству заболевших занимают США, где зарегистрировано 121 478 инфицированных и 2206 смертей.

Наибольшее количество летальных случаев в Европе зафиксировано на территории Италии — 10 023 жертвы (889 человек за стуки). Число заражённых составляет 92 472.

В материковом Китае за прошедшие сутки COVID-19 выявлен у 45 человек, 44 из которых прибыли из-за рубежа. За сутки скончались пять человек из Ухани, передаёт South China Morning Post.

Согласно последним данным, в России известно о 1271 случае коронавирусной инфекции, 65 человек выписаны из больницы.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава Австралии Грег Хант сообщил, что в стране наблюдаются первые признаки замедления темпов роста количества заражённых новой коронавирусной инфекцией.