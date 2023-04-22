Танцорам с Украины запретили выйти с флагом на Кубке мира

Фото: Соцсети

Украинским спортсменам, участвующим в Кубке мира по бальным танцам в Кишиневе, запретили выйти на церемонию представления со своим флагом, сообщает Newsmaker. Танцовщица с Украины Виктория Урсатий рассказала, что спортсмены национальной сборной решили не выходить на сцену из-за ограничений со стороны организаторов и остались за кулисами с флагом.

Мы не можем молчать и выходить без флага на главную церемонию представления стран на международных соревнованиях. Наша задача как спортсменов — чтобы за границей не забывали, что война продолжается, чтобы наш флаг видели и помнили, — заявила спортсменка.

Организаторы объяснили, что по регламенту Всемирной федерации спортивных танцев все сборные, участвующие в соревнованиях, выходят на представление без национального флага. Они отметили, что все флаги вывешены в зале, где проходят состязания. Глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун подчеркнул, что правила были введены не только для украинской сборной, но и для всех остальных.

Это неуважение к чемпионату, организаторам и правилам Всемирной федерации. Мы поддерживаем Украину, мы понимаем, какая трагедия происходит, и мы все выступаем против войны. Но на чемпионатах правила одинаковые для всех, — сказал он.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины издало указ о запрете для отечественных спортсменов соревноваться с россиянами и белорусами. Согласно приказу, чиновники министерства должны отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены. В случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных.