В Британии балет признали расистским искусством В танцевальной школе Великобритании отменили балет

Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Педагоги одной из ведущих танцевальных школ Великобритании исключили балет из списка танцев для вступительных прослушиваний, пишет The Telegraph. Руководители школы, располагающейся в деревне Чапелтаун, посчитали, что данный вид танцевального искусства несет в себе «идеи белых европейцев». По словам директора учреждения Франчески Маккарти, балет не соответствует эстетическим идеалам современного поколения британцев.

Это очень специфическая форма, построенная на определенных белых европейских идеях и формах тела, что часто отталкивает молодых людей, которые не соответствуют этому эстетическому идеалу, — заявила Маккарти.

Изменения в программе школы произошли после того, как педагогический состав захотел «деколонизировать учебную программу» учреждения.

Ранее артист балета и педагог Николай Цискаридзе заявил, что все запреты на русскую культуру только подогревают к ней интерес во всем мире. Он добавил, что всеобщее внимание к теме «отмены» культуры России приковано только потому, что она активно тиражируется в средствах массовой информации.