На Украине рассказали, как ВСУ могут захватить Артемовск Сырский: ВСУ создали условия для наступления на Артемовск

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сформировали плацдарм для штурма Артемовска на севере ДНР, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью BBC. Генерал уверен, что операцию удастся осуществить с минимальным количеством потерь.

В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями, — сказал Сырский.

Идею захватить Артемовск он обосновал стратегическим значением города. По его словам, оттуда идут дороги на Дебальцево, Северск, Горловку, Славянск и Константиновку. Более того, заявил Сырский, вокруг Артемовска имеется множество высот, которые позволяют контролировать значительную часть линии соприкосновения.

Ранее стало известно об очередной попытке ВСУ прорвать российскую оборону на Запорожском направлении. Украинские войска активизировались в районе Работино и Вербового, что к югу от Орехова. Противник рассчитывал прорваться на участке между расположениями 291-го и 70-го полков ВС РФ. С этой целью Киев бросил в бой значительную часть западной бронетехники, в частности, немецкие танки Leopard и американские БМП M2 Bradley.

При этом военный аналитик Анатолий Матвийчук отметил, что ВСУ несут самые большие потери именно на Запорожском направлении. По его словам, Вооруженные силы России обладают всеми средствами для отражения танкового наступления ВСУ, которое началось в районе населенного пункта Работино.