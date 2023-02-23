Сын Януковича перевел бизнес под российскую юрисдикцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Янукович

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию, сообщает РИА Новости. Из данных ЕГРЮЛ следует, что сейчас «МАКО Холдинг» и ее структуры зарегистрированы в Донецке, на улице Артема.

17 января компания подала в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике заявление о внесении сведений в российский реестр юрлиц. До этого «МАКО Холдинг» формально базировалась в Краматорске, а значит, находилась под юрисдикцией Киева.

«МАКО Холдинг» вышел на украинский рынок в 2006 году. Компания занималась строительством, управлением офисной и гостиничной недвижимостью, а также продажей угля и промышленным оборудованием. С марта 2019 года «МАКО Холдинг» находится под санкциями ЕС и США. Введенные рестрикции предполагали блокирование активов, ограничение торговых операций, а также предотвращение выведения капиталов за пределы Украины сроком на три года.

Ранее на Украине запретили деятельность «Партии регионов», которую возглавлял до 2014 года Янукович. Согласно решению суда, средства, имущество и другие активы партии и ее структур на местах должны быть переданы в собственность государства.