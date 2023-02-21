На Украине запретили партию экс-президента Януковича

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины

Нам Украине запретили деятельность «Партии регионов» бывшего президента страны Виктора Януковича, соответствующее решение вынес 21 февраля Восьмой апелляционный административный суд (ААС) Украины. Инициатива запрета партии принадлежала украинскому Минюсту.

Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии «Партия регионов», — говорится на странице суда в Facebook (деятельность соцсети запрещена в России).

Согласно его решению, средства, имущества и другие активы партии и ее структур на местах должны быть переданы в собственность государства.

«Партия регионов» была создана на Украине в 1997 году. Ее сторонниками были преимущественно жители восточных и южных регионов страны. Возглавлявший партию Янукович был избран президентом в 2010 году, а в 2014-м — отстранен от власти в результате госпереворота. После этого «Партия регионов» фактически прекратила свою деятельность.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства ряда высокопоставленных чиновников, находившихся у власти при Януковиче. По действие указа попали 15 человек, в числе которых экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший руководитель СБУ Александр Якименко, экс-министр образования Дмитрий табачник и другие.