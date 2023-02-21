Нам Украине запретили деятельность «Партии регионов» бывшего президента страны Виктора Януковича, соответствующее решение вынес 21 февраля Восьмой апелляционный административный суд (ААС) Украины. Инициатива запрета партии принадлежала украинскому Минюсту.
Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии «Партия регионов», — говорится на странице суда в Facebook (деятельность соцсети запрещена в России).
Согласно его решению, средства, имущества и другие активы партии и ее структур на местах должны быть переданы в собственность государства.
«Партия регионов» была создана на Украине в 1997 году. Ее сторонниками были преимущественно жители восточных и южных регионов страны. Возглавлявший партию Янукович был избран президентом в 2010 году, а в 2014-м — отстранен от власти в результате госпереворота. После этого «Партия регионов» фактически прекратила свою деятельность.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства ряда высокопоставленных чиновников, находившихся у власти при Януковиче. По действие указа попали 15 человек, в числе которых экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший руководитель СБУ Александр Якименко, экс-министр образования Дмитрий табачник и другие.