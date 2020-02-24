https://static.news.ru/photo/7167a436-571d-11ea-ac89-fa163e074e61_660.jpg Михаил Порошенко (в центре) Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила молодой человек принял участие в выступлении российского рэпера Ивана Дрёмина, известного по сценическому псевдониму Face. Он поднялся на сцену под комментарий певца «Русские в Лондоне».

Фрагменты выступления обнародовал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. В одном из роликов видно, как некто, схожий с Михаилом Порошенко, танцует под песню рэпера. На другом парень выходит на сцену, берёт второй микрофон и начинает подпевать.

Вместе с тем видеозапись не вполне чёткая и однозначно утверждать, что на ней сын экс-президента, не стал и сам депутат. Однако, судя по тональности его высказываний, Дубинский в этом уверен.

В августе 2019 года Порошенко-младший признался, что в быту общается на русском языке. При этом он заявил, что любит украинский язык всем сердцем, но сказал об этом также по-русски, писал NEWS.ru.