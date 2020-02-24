Похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила молодой человек принял участие в выступлении российского рэпера Ивана Дрёмина, известного по сценическому псевдониму Face. Он поднялся на сцену под комментарий певца «Русские в Лондоне».
Фрагменты выступления
Вместе с тем видеозапись не вполне чёткая и однозначно утверждать, что на ней сын экс-президента, не стал и сам депутат. Однако, судя по тональности его высказываний, Дубинский в этом уверен.
В августе 2019 года Порошенко-младший признался, что в быту общается на русском языке. При этом он заявил, что любит украинский язык всем сердцем, но сказал об этом также по-русски, писал NEWS.ru.
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