https://static.news.ru/photo/29f604f0-bdce-11e9-89b3-fa163e074e61_660.jpg Дети экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил (справа на втором плане), Александра (слева) и Евгения (справа) Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Михаил рассказал, что в быту общается на русском языке. На нём же говорят и многие в его окружении.

Отец, по его словам, всё-таки настаивает на том, чтобы он постепенно переходил на украинский язык.

Репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я всё-таки пытался, — цитирует Михаила Порошенко РИА Новости .

При этом сын политика подчеркнул, что «всем сердцем» любит родной язык. Правда, рассказал об этом всё-таки на русском.

16 июля на Украине вступил в силу закон, которым единственным государственным языком провозглашён украинский. Документ был принят Верховной радой и подписан прежним Петром Порошенко. Несмотря на это, нынешний президент Владимир Зеленский периодически продолжает выступать на русском языке.

Однако, как писал News.ru, мировое сообщество выразило озабоченность соблюдением прав национальных меньшинств в стране. В частности, в ООН указали на важность обеспечения их возможностей в языковой и образовательной сферах.