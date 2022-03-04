СВР: Польша является логистическим хабом для поставок оружия на Украину

Представители Службы внешней разведки России заявили, что власти США и Великобритании превратили территорию Польши в «логистический хаб» для переправки на Украину оружия и боевиков, сообщает РИА Новости. В СВР также отметили, что западные страны отправляют в регион наёмников из ближневосточных стран.

Согласно поступающей информации, спецслужбы США и Великобритании в последние дни фактически сделали из территории Польши «логистический хаб», который используется для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока, — заявили в ведомстве.

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что Запад стремится не просто обнести Россию железным занавесом, но и разрушить её. Он также отметил, что, чем успешнее развивается спецоперация ВС РФ на Украине, тем сильнее становится «истерика у США и других стран НАТО».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

3 марта в Белоруссии прошёл второй раунд переговоров России и Украины. Стороны условились об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и временном прекращении огня. Украинская делегация отметила, что обе стороны занимают жёсткие позиции, поэтому переговоры продвигаются тяжело. Он также рассказал, что стороны решили проводить дальнейшие переговоры в закрытом режиме.