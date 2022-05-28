Супермаркеты Украины ограничили продажу сахара и соли

Крупные супермаркеты украинской сети АТБ установили ограничения на продажу сахара и соли в розницу, передаёт Sputnik Ближнее Зарубежье. Один покупатель в «АТБ-Маркет» теперь не может приобрести более пяти килограммов сахара и более двух килограммов соли.

Отмечается, что подобные меры были введены из-за покупательского ажиотажа вокруг этих товаров, который был вызван остановкой производства на заводе «Артемсоль» — основного производителя соли на Украине.

Вместе с ограничениями пришёл и рост цен на соответствующие товары. Цена за сахар поднялась до 31 гривны (70 рублей), за соль — до 32,5 гривен (74 рубля).

По словам директора Всеукраинского благотворительного фонда АТБ Сергея Демченко, такие меры временны. Он указал, что население Украины решило запастись вышеуказанными товарами впрок, а некоторые и вовсе стали заниматься спекулятивной деятельностью на фоне ажиотажа, передаёт его слова украинский Telegram-канал «Политика страны».

Ранее украинский телеканал «1+1» сообщил, что на Украине образовался острый дефицит гречки из-за прекращения торговых отношений с Россией. До этого страна получала от России 50% гречневой крупы, остальное выращивала сама. Эксперты прогнозируют рост минимальной стоимости килограмма гречки до 90 гривен ($3,04)