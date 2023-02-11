Великобритания решила восстановить отношения с ЕС Bloomberg: Сунак поручил создать план восстановления отношений Британии и ЕС

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к правительству с целью создания плана по восстановлению отношений королевства с Евросоюзом после Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Британцы намерены усилить сотрудничество с ЕС в сферах обороны, миграции, торговли, энергетики и международных стандартов.

Лондон и Брюссель могут начать более тесно сотрудничать в сфере безопасности, поскольку армии Великобритании и Франции считаются самыми мощными в Европе. Кроме того, Великобритания заинтересована в более тесном сотрудничестве с ЕС в экспорте оборонных товаров. По данным агентства, таким образом Британия намерена урезать объем торговли в оборонном секторе неевропейских стран с Россией и Китаем.

В качестве одной из основ для улучшения отношений с ЕС Туманный Альбион рассматривает решение спора по вопросу торговых соглашений для Северной Ирландии.

По мнению экспертов, работа по восстановлению отношений Британии и Евросоюза началась из-за последствий специальной операции России на Украине, при этом правительство Риши Сунака может столкнуться с проблемами из-за критики евроскептичных политиков в правящей Консервативной партии.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Фарид Закария заявил, что Великобритания после выхода из Евросоюза превратилась в среднестатистическую островную нацию, не имеющую достаточного политического веса, на которую мало времени даже у Вашингтона.