Суд в Лондоне отказался отпустить Ассанжа под залог

https://static.news.ru/photo/ced47a46-5013-11eb-9d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в освобождении из-под стражи под залог. Ему придётся дожидаться итогов апелляции США по делу о его экстрадиции в заключении.

Отказ объяснили тем, что Ассанж до этого уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.

Власти Швеции в 2010 году обвинили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании, с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. Однако в 2019 году эквадорские власти дали добро на арест Ассанжа, он был задержан британской полицией. Также США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремный срок до 175 лет, а также есть риск, что его приговорят к смертной казни.

Как ранее передавал NEWS.ru, международная организация «Репортёры без границ» обратилась к британским властям с призывом немедленно освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в тюрьме Белмарш.

Представители организации подчеркнули, что дело Ассанжа, по их мнению, носит политический характер, а также касается журналистики и проблем свободы слова.