Суд в Киеве обязал открыть новое уголовное дело против Порошенко

https://static.news.ru/photo/280bb4be-b652-11ea-8e33-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Офис генпрокурора Украины откроет уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтарёвой и её заместителя Екатерины Рожковой. Решение было принято Печерским районным судом Киева на основании заявления бизнесмена Игоря Коломойского о вмешательстве при национализации Приватбанка.

Заявление об уголовном правонарушении было подано после обнародования народным депутатом Андреем Деркачем пленок, которые свидетельствовали о том, что было определенное вмешательство при национализации Приватбанка, — заявил адвокат Коломойского Владимир Лысенко.

Защитник подчеркнул, что уголовное дело было открыто по нескольким статьям, в числе которых противоправное завладение имуществом предприятия, а также злоупотребление властью и служебным положением. Уполномоченные лица офиса генпрокурора должны внести сведения об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, отметил Лысенко, сообщает ТАСС.

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал записи разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-госсекретарём Джоном Керри, которые состоялись в конце 2015 года и в 2016 году. На записи Байден рассказывает Порошенко, как нужно национализировать Приватбанк пока к власти в США не пришёл Дональд Трамп.

NEWS.ru писал, что парламент Украины принял так называемый антиколомойский закон, по которому неплатёжеспособные банки будут выводиться с рынка Украины и не будут возвращаться их бывшим владельцам. Под этой закон подпадает Приватбанк, который принадлежал Коломойскому, но был национализирован в 2016 году. 100% владельцем стал Минфин.

В апреле 2019 года суд Киева признал национализацию банка незаконным. Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал это решение.