Студентку из Киева затравили за поддержку Басты

https://static.news.ru/photo/f148c8f4-b001-11eb-b048-96000091f725_660.jpg Баста Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студентке юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасии Тарасюк-Константиновой пришлось извиниться за видео, в котором она довольно грубо высказалась о травле российского рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, пишет Rusvesna.su.

Девушка записала обращение к протестующим, которые раскритиковали её за поддержку музыканта.

Всем добрый вечер. Меня зовут Анастасия Константинова, и в связи с ситуацией, которая сложилась по поводу моего неправильного высказывания на моей Instagram-странице, я хочу сделать заявление и принести извинения украинским гражданам, у которых высказанная мною информация вызвала возмущение и оправданный гнев, — сказала студентка.

Интернет-пользователи считают, что девушку заставили извиниться неонацисты Украины, пригрозив ей физической расправой.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Басты прокомментировал ситуацию с угрозами со стороны украинских радикалов певцу. По его словам, музыканту ничего не угрожает.

Рэпер Баста неожиданно для себя стал объектом охоты украинских радикалов, приехав с концертами в Киев. За музыканта объявлено вознаграждение в $1000, о чём написал в Facebook бывший глава запрещённой в России организации Сергей Стерненко.