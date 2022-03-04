Стрелков рассказал, как продвигается взятие войсками РФ Харькова

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков рассказал «Радио 1», что вооружённые силы России бьют ракетами по противнику под Харьковом, но этого пока недостаточно, чтобы взять город. Чтобы украинские силы отступили, нужен контроль над соседними населёнными пунктами, считает он.

Украинские войска несут большие потери, но <...> вторая столица Украины пока, к сожалению, далека от освобождения. Я прогнозирую, что в течение ближайших дней там продолжатся бои, пока эта группировка не будет реально окружена или не поставлена под угрозу окружения. Для этого необходимо взять Змиев, Мерефу и Люботин, окружив со всех сторон Харьков. Тогда в этом случае украинские войска будут частично вынуждены отступить или по крайней мере будет перспектива скорого взятия города, — сказал Стрелков.

Штурмовать город, в который продолжают подвозить бойцов и боеприпасы, неверно, отметил он. А украинцы, по словам Стрелкова, имеют возможность это делать, потому что контролируют три основных дороги к Харькову.

Он добавил, что за эти сутки обстановка на Украине значительно не изменилась.

Ранее издание Sobesednik.ru сообщало, что скорая помощь в Харькове, где ведутся обстрелы, работает, но приезжает преимущественно в чрезвычайных случаях. Медучреждения заполнены, многие жители лечатся сами в подвалах.