«Страшное преступление»: на Украине резко осудили подавление протестов

Подавление протестов в Виннице, во время которых избивали простых граждан, стало страшным преступлением, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он обратил внимание на то, что власти страны не раскритиковали жестокие действия правоохранителей, и считает, что они стремятся избежать ответственности за эти события.

Произошло побоище беззащитных женщин и детей. Это же страшное преступление, — сказал Соскин.

Ранее стало известно, что бунтующие в Виннице сломали ворота, после чего на место были вызваны полицейские. Одна из украинок легла под колеса автобуса для блокировки пути сотрудникам ТЦК. Правоохранители в попытке оттеснить протестующих от стадиона валили их на землю, избивали, задерживали, затаскивали в автозаки. Также был применен слезоточивый газ. Вопреки бунту автобусы с мобилизованными покинули территорию стадиона.

В полиции Винницы сообщили, что бунт против сотрудников ТЦК начался после того, как общественные деятели развязали конфликт. По информации правоохранителей, сотрудники ТЦК пытались задержать якобы уклонявшегося от службы мужчину.