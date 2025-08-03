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03 августа 2025 в 13:24

«Страшное преступление»: на Украине резко осудили подавление протестов

Экс-советник Кучмы: подавление протестов в Виннице стало страшным преступлением

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подавление протестов в Виннице, во время которых избивали простых граждан, стало страшным преступлением, заявил в эфире своего YouTube-канала экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он обратил внимание на то, что власти страны не раскритиковали жестокие действия правоохранителей, и считает, что они стремятся избежать ответственности за эти события.

Произошло побоище беззащитных женщин и детей. Это же страшное преступление, — сказал Соскин.

Ранее стало известно, что бунтующие в Виннице сломали ворота, после чего на место были вызваны полицейские. Одна из украинок легла под колеса автобуса для блокировки пути сотрудникам ТЦК. Правоохранители в попытке оттеснить протестующих от стадиона валили их на землю, избивали, задерживали, затаскивали в автозаки. Также был применен слезоточивый газ. Вопреки бунту автобусы с мобилизованными покинули территорию стадиона.

В полиции Винницы сообщили, что бунт против сотрудников ТЦК начался после того, как общественные деятели развязали конфликт. По информации правоохранителей, сотрудники ТЦК пытались задержать якобы уклонявшегося от службы мужчину.

Украина
Олег Соскин
Владимир Зеленский
протесты
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