Страны ЕС захотели исключений из планов ЕК по снижению потребления газа Financial Times: страны ЕС захотели исключений из планов ЕК по снижению потребления газа

Фото: Stefan Boness/imago-images.de/Global Look Press

Страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Европейской комиссии (ЕК) по сокращению потребления газа на 15% с августа 2022 по март 2023 года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на проект предложения. Из документа следует, в частности, что ряд государств заявили о необходимости учитывать в обязательных целевых показателях зависимость каждой отдельной страны ЕС от газа из РФ и объём голубого топлива, направленный в хранилища.

Также страны Евросоюза предложили предоставить исключение тем государствам, которые имеют возможность поставлять топливо соседям по ЕС.

Также из предложения ЕК призывают исключить некоторые отрасли, считающиеся критически важными для единого рынка Евросоюза, говорится в документе. При этом запрос должны сделать по меньшей мере пять стран стран ЕС, чтобы большинство государств — членов союза одобрили требование.

Еврокомиссия 20 июля опубликовала документ, согласно которому страны Евросоюза должны к концу сентября текущего года предоставить план добровольного сокращения потребления газа на 15% в период до 31 марта 2023 года. также Брюссель не исключил полного отключения газа из России и призвал готовиться к этому, сохраняя единство Евросоюза.