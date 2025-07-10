«Жесткое, но справедливое решение»: Алаев об исключении «Торпедо» из РПЛ

«Жесткое, но справедливое решение»: Алаев об исключении «Торпедо» из РПЛ Глава РПЛ Алаев назвал исключение «Торпедо» жестким и справедливым решением

Исключение московского клуба «Торпедо» из участников Мир — Российской премьер-лиги сезона 2025/26 года является строгим, но справедливым решением, уверен президент РПЛ Александр Алаев. Объединение не терпит коррупционных действий со стороны отдельных игроков, арбитров или целых команд, передает слова главы пресс-служба премьер-лиги.

КДК РФС принял жесткое, но справедливое решение, особые ситуации, к которым точно относится дело «Торпедо», требуют решительных и своевременных действий, — подчеркнул глава РПЛ.

Он назвал исключение клуба из участников практически за неделю до начала сезона большим вызовом для Лиги. Алаев указал на логистические, спортивные и имиджевые проблемы, связанные с решением об отстранении «Торпедо».

Ранее футбольного арбитра Богдана Головко задержала полиция. Его подозревают в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов. Головко грозит до семи лет лишения свободы по статье 184 УК РФ, касающейся оказанию противоправного влияния на результат спортивного соревнования.