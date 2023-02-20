В центре Киева перекрыли улицы «Страна.ua»: в центре Киева перекрыли улицы из-за кортежа иностранной делегации

Фото: Yuliia Ovsyannikovaukrinform/Global Look Press

Аллея героев «Небесной сотни», Киев

Власти Киева перекрыли улицы в центре города по случаю дня памяти о погибших «Небесной сотни», предполагает Telegram-канал издания «Страна.ua». По данным журналистов, движение было приостановлено на улице Гетьмана, бульваре Леси Украинки и проспекте Поебды. Также были закрыты Шулявский и Воздухофлотский мосты.

Очевидцы засняли в центре города кортеж крупной иностранной делегации. Также они рассказали, что у посольства США в Киеве припарковалось несколько автобусов. Как рассказал посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук, в Киев также прибудет парламентская делегация из Израиля во главе с руководителем комитета обороны и международной политики.

Замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский назвал «виновницей гигантских пробок в столице» директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.

«Небесная сотня» — список погибших во время украинских протестов в 2013–2014 годах.

Ранее профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне (AU) Питер Кузник рассказал, что президент США Джо Байден решил поехать в Польшу 20–22 февраля в рамках глобальной инициативы по мобилизации поддержки Киева «в решающий момент» конфликта. Специалист пояснил, что глава Белого дома хочет показать «непрекращающуюся» поддержку Украины. Кузник назвал нынешний момент решающим для западной коалиции, так как европейские страны проявляют признаки растущей усталости от украинского конфликта. Как пишет Politico, Байден может также тайно посетить Киев.