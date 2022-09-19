Стало известно, в какие страны Украина бесплатно отправит зерно Украина направит зерно в Эфиопию и Сомали

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Украина бесплатно направит несколько тонн зерна в африканские страны Эфиопию и Сомали, говорится в тексте официального распоряжения Кабинета министров Украины от 16 сентября 2022 года. Доставка зерна и оплата его транспортировки из Одесского морского торгового порта будет осуществляться за счет средств международных организаций.

В соответствии со статьей 10 Закона Украины «О гуманитарной помощи» выделить Министерству внутренних дел (для государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 420 млн. гривен для возмещения стоимости зерна пшеницы (не ниже 3 класса) в количестве до 50 000 метрических тонн в целях оказания гуманитарной помощи Федеративной Демократической Республике Эфиопия и Федеративной Республике Сомали, — отмечается в тексте постановления.

Отмечается, что гуманитарная помощь будет оказываться за счет зерна пшеницы, находящейся в собственности акционерного общества «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

Ранее президент России заявил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз. По его словам, Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Глава государства сообщил о необходимости задуматься над ограничением вывоза зерна по этому маршруту.