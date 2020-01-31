https://static.news.ru/photo/4e60dbec-4408-11ea-9dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания покинет ЕС в 23:00 31 января текущего года по лондонскому времени (1 февраля в 02:00 по Москве). За выход Королевства проголосовал 621 европарламентарий, против — 49.

Прощание получилось эмоциональным. Политики крепко пожали друг другу руки. Многие не могли сдержать слёз и спели «Старое доброе время» («Auld Lang Syne») — шотландский мотив, исполняемый в Новый год.

Депутаты по очереди поднимались с мест, чтобы обратиться с последним словом. Торжественный момент, правда, перебивали единичные недружелюбные выкрики из зала «позорище» и «неудачники», пишет РИА Новости.

Нашлось место и для элементов шоу. Парламентарий от Британии Найджел Фарадж, известный евроскептик, размахивая флажком Королевства, заявлял, что Лондону «не нужна Еврокомиссия», «не нужен Европейский суд», «не нужны организации Евросоюза... мы любим Европу, но мы ненавидим ЕС».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Великобритания и Евросоюз начнут торговые переговоры 3 марта 2020 года, предположили в газете The Guardian. По информации издания, Лондон продолжит представлять Ричард Фрост, а Мишель Барнье — Евросоюз.

Перед политиками стоит сложная задача — провести дискуссии до 31 декабря 2020-го. Именно тогда истекает срок действия так называемого переходного периода после выхода Соединённого Королевства из ЕС, намеченного на 31 января.