Стало известно, сколько западных танков получит Украина в апреле The Times: Украина получит лишь 50 западных танков к апрелю

Украинские военные получат в апреле от стран Запада лишь 50 из 320 обещанных танков, пишет The Times. По мнению журналистов, такое количество военной техники не сможет оказать необходимого сопротивления Вооруженным силам России.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поспособствовать скорейшей переправке еще 80 танков Leopard 2. По его словам, министры попытаются договориться о поставках танков в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что 14 немецких танков Leopard 2A6 украинские военные получат до конца марта. Вслед за ними на Украину отправятся танки Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. Представитель Минобороны ФРГ Надине Крюгер, в свою очередь, сообщила, что 13 февраля началось обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что некоторые европейские страны после обещания поставить Украине наступательную бронетехнику не смогли найти у себя исправные танки. По его словам, военные увидели, что на складах стоят неотремонтированные машины. Он добавил, что странам НАТО пришлось с болью осознать, что за последние 30 лет их армии были истощены.