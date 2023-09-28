Стало известно, разместит ли у себя Финляндия ядерное оружие После вступления в НАТО Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие

После вступления в НАТО Финляндия не будет размещать у себя ядерное оружие, сообщил изданию Ilta-Sanomat министр обороны страны Антти Хяккянен. Тем не менее, добавил глава военного ведомства, Хельсинки будут изучать информацию и политические практики, связанные с таким вооружением.

Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют, — сказал Хяккянен.

Он отметил, что в Финляндии не опасаются того, что Россия может применить ядерное оружие, поскольку есть данные, указывающие на низкую вероятность такого хода событий.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. Затем министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.

Позднее на вступление Финляндии НАТО отреагировал МИД России. В ведомстве пояснили, что конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западной границе РФ будут зависеть от условий вхождения Финляндии в Альянс. Россия будет ориентироваться на размещение натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений в соседнем государстве.