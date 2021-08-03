Стало известно, почему регулятор ЕС пока не одобрил «Спутник V»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров резко раскритиковал действующего президента страны Владимира Зеленского. В частности, он усомнился в интеллектуальных способностях главы государства и его команды. Своё заявление бывший украинский чиновник сделал в эфире телеканала NewsOne.

Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы...