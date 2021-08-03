Стало известно, почему регулятор ЕС пока не одобрил «Спутник V»
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
08:47, 04 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) пока недостаточно убедительных данных. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Она отметила, что заявка в ЕМА подана давно.
Однако до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности, — подчеркнула фон дер Ляйен.
По словам главы ЕК, этот момент «вызывает вопросы».
На данный момент российский препарат «Спутник V» зарегистрирован в 67 государствах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.
Ранее Евросоюз признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что теперь сертификаты вакцинации Сан-Марино действительны на всей территории ЕС, а также в странах Шенгенской зоны. Еврокомиссар Дидье Рейндерс отметил, что Еврокомиссия принимает активные меры по признанию документов, выданных и другими странами.