Стало известно об истерике Зеленского на саммите ЕС Журналист ван Денски: резкое обращение Зеленского к саммиту ЕС не опубликовали

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС, в очень резкой форме он требовал немедленных поставок оружия, заявила журналист издания Europe Diplomatic Анна ван Денски. Слишком эмоциональную речь украинского лидера так и не опубликовали, и, похоже, не опубликуют, отметила она на своем YouTube-канале.

Ван Денски рассказала, что Зеленскому на саммите дали слово, он участвовал в переговорах. По данным журналистов, «близко знакомых с дипломатами», украинский президент выступал в окружении своих военных. Он заявил, что если военная помощь не придет немедленно, то потом «будет просто некому» ее поставлять.

То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована, — считает журналист.

Позднее офис Зеленского опубликовал видеообращение президента, посвященное саммиту ЕС, но в нем он запечатлен один в вагоне поезда.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в видеообращении указал на отсутствие новых успехов в поддержке страны и затягивании принятия необходимых Киеву решений. По его словам, за сложившейся ситуацией наблюдают и в России.